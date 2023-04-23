Мелитополь, 23 апреля, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Киевские власти вывозят дорогостоящее оборудование с заводов на подконтрольной им части Запорожской области. Об этом 23 апреля рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«Дорогостоящее и наиболее ценное оборудование вывозится на Западную Украину и в Польшу. Всё остальное просто уничтожается», — приводит его слова РИА Новости.

Рогов уточнил, что, по его мнению, украинские власти осознают, что они не смогут удержать Запорожье, в связи с чем продают все промышленные активы, и добавил, что власти Запорожской области считают такие действия открытым хищением российских активов.

В качестве примера глава движения привёл Запорожский титаномагниевый комбинат, который формально выставлен Киевом на срочную приватизацию, а также научно-производственный комплекс «Искра», в составе которого имеются конструкторское бюро и электромашиностроительный завод.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля Рогов рассказал, что ВСУ накапливают большое количество военной техники на металлургических заводах и зернохранилищах в Ореховском и Пологовском районах Запорожской области. Он добавил, что украинские боевики также спрятали большое количество оборудования на территории завода «Запорожсталь».