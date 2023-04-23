Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде на турнире UFC Вегас 71

Лас-Вегас, США, , 08:37 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович победил нокаутом представителя США Кёртиса Блейдса в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 222, который проходил в Лас-Вегасе.

На второй минуте первого раунда спортсмен из России перевёл схватку в партер, где нанёс своему оппоненту ряд сокрушающих ударов руками, после чего рефери засчитал американцу поражение техническим нокаутом.

Это шестая подряд победа Павловича в UFC, российский спортсмен во всех поединках нокаутировал своих соперников в первом раунде. Всего на счету 30-летнего российского бойца 18 побед в MMA и одно поражение.

Для 32-летнего Кёртиса Блэйдса это поражение стало четвёртым при 17 выигранных поединках.