Вашингтон, 23 апреля, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Утечка секретных документов американского министерства обороны свидетельствует о том, что Соединённые Штаты Америки ставят под угрозу жизни военнослужащих ВСУ в текущем конфликте, считает основатель международного Шиллеровского института Хельга Цепп-Ларуш.

Сергей Корсун ИА REGNUM Мясник

«С одной стороны, утечка выявила, что за счёт слежки осуществляется тотальный контроль реальной военной ситуации на Украине, что делает украинские войска разменной монетой в прокси-войне…» — заявила эксперт в интервью ТАСС 23 апреля.

Также Цепп-Ларуш отметила, что вскрывшийся факт слежки со стороны США за союзниками подрывает доверие к Вашингтону с их стороны.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки в связи с утечкой секретных данных Пентагона перед украинским контрнаступлением могут изменить подход к поддержке Вооружённых сил Украины. В частности, под вопрос ставится дальнейшее финансирование украинской армии.