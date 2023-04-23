Минобороны России обнародовало рассказ военного хирурга о помощи жителям Запорожской области

Мелитополь, , 08:25 — REGNUM Министерство обороны России в Telegram-канале обнародовало видеозапись с рассказом военного хирурга, который оказывает помощь бойцам и мирным жителям прифронтовых районов Запорожской области.

Военный хирург оказывает помощь мирным жителям, раненным при обстрелах со стороны ВСУ Кадр из видео. Министерство обороны России

Врач служит в медицинском отряде спецназначения. Он и его сослуживцы проводят сложные операции, извлекая осколки и элементы снарядов.

«Был период, когда каждый день привозили мирных граждан», — отметил хирург.

По словам военнослужащего, его подразделение помогает гражданским врачам при большом наплыве пациентов.

«Помогаем также врачам гражданским оперировать, потому что бывает такой поток, что они не справляются, и, конечно же, мы подключаемся», — добавил медик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России обнародовало видеозапись с рассказом военного врача с позывным Мирон, который спасает жизни российским военным на передовой.