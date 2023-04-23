Мелитополь, 23 апреля, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Министерство обороны России в Telegram-канале обнародовало видеозапись с рассказом военного хирурга, который оказывает помощь бойцам и мирным жителям прифронтовых районов Запорожской области.

Кадр из видео. Министерство обороны России Военный хирург оказывает помощь мирным жителям, раненным при обстрелах со стороны ВСУ

Врач служит в медицинском отряде спецназначения. Он и его сослуживцы проводят сложные операции, извлекая осколки и элементы снарядов.

«Был период, когда каждый день привозили мирных граждан», — отметил хирург.

По словам военнослужащего, его подразделение помогает гражданским врачам при большом наплыве пациентов.

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«Помогаем также врачам гражданским оперировать, потому что бывает такой поток, что они не справляются, и, конечно же, мы подключаемся», — добавил медик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России обнародовало видеозапись с рассказом военного врача с позывным Мирон, который спасает жизни российским военным на передовой.