Военнослужащий с позывным Дизель рассказал о разминировании жилых кварталов в зоне СВО

Донецк, , 08:13 — REGNUM Около 200 мин немецкого производства, установленных ВСУ в жилых кварталах в зоне проведения спецоперации (СВО), обезвредили военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного военного округа. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба Минобороны России.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что украинские военнослужащие установили мины в одном из городов в зоне спецоперации при помощи систем дистанционного минирования немецкого производства.

«Был заминирован большой участок города, подвергнув местное население большой опасности», — указал начальник отделения военной полиции с позывным Дизель.

Военнослужащий с позывным Камыш рассказал, в свою очередь, подробности работы сапёров по обезвреживанию мин немецкого производства. Как пояснил Камыш, мины такого типа опускаются на парашюте. При приземлении у мины распускаются «лапки» и она встаёт на боевой взвод, после этого её трогать опасно.

По словам военнослужащего, такие мины дезактивируют с использованием накладных зарядов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что артиллерийские подразделения российской группировки войск «Центр» за сутки поразили более 150 целей ВСУ.