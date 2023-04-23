Сапёры ВС РФ уничтожили более 200 мин, установленных ВСУ в жилых кварталах
Военнослужащий с позывным Дизель рассказал о разминировании жилых кварталов в зоне СВО
Донецк, 23 апреля, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Около 200 мин немецкого производства, установленных ВСУ в жилых кварталах в зоне проведения спецоперации (СВО), обезвредили военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного военного округа. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба Минобороны России.
Уточняется, что украинские военнослужащие установили мины в одном из городов в зоне спецоперации при помощи систем дистанционного минирования немецкого производства.
«Был заминирован большой участок города, подвергнув местное население большой опасности», — указал начальник отделения военной полиции с позывным Дизель.
Военнослужащий с позывным Камыш рассказал, в свою очередь, подробности работы сапёров по обезвреживанию мин немецкого производства. Как пояснил Камыш, мины такого типа опускаются на парашюте. При приземлении у мины распускаются «лапки» и она встаёт на боевой взвод, после этого её трогать опасно.
По словам военнослужащего, такие мины дезактивируют с использованием накладных зарядов.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что артиллерийские подразделения российской группировки войск «Центр» за сутки поразили более 150 целей ВСУ.