Украинские войска дважды за двадцать минут обстреляли Донецк

Донецк, , 08:07 — REGNUM Украинские военные в течение двадцати минут утром 23 апреля дважды подвергли Донецк обстрелам. Об этом 23 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что в 07:10 (совпадает с мск) ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему шесть снарядов натовского калибра 155 мм.

В 07:30 украинские боевики обстреляли Кировский район города, по которому было выпущено восемь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля женщина 1943 года рождения пострадала при обстреле киевскими войсками города Новая Каховка в Херсонской области. Один из снарядов попал в жилой дом и повредил газопровод.