Киев, 23 апреля, 2023, 08:04 — ИА Регнум. Страны «Группы семи» (G7) договорились оказать помощь Украине в восстановлении объектов сельскохозяйственной инфраструктуры, сообщает японское агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Такое решение приняли министры по вопросам сельского хозяйства государств — членов объединения, которые провели встречу по указанному вопросу в городе Миядзаки (Япония). Мероприятие прошло с 22 по 23 апреля.

По информации журналистов, помощь должна коснуться восстановления ирригационных сооружений, предприятий пищевой промышленности и складов. Кроме того, G7 поможет Украине в разминировании сельскохозяйственных угодий.

Участники встречи также договорись сотрудничать по вопросу продовольственной безопасности и достижения экологической устойчивости в агропромышленном секторе.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря лидеры стран G7 объявили, что члены «Группы семи» восстановят критическую энергетическую систему и водную инфраструктуру Украины.