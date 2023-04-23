Минобороны России опубликовало видео с рассказом военного врача с позывным Мирон

Москва, , 07:50 — REGNUM Российский военный медик с позывным Мирон служит в войсках с 2012 года и с начала специальной военной операции (СВО) находится в зоне боевых действий, сообщает Минобороны России, опубликовавшее видеозапись с рассказом военнослужащего.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В настоящее время боец находится на донецком направлении. Он заявил, что за время спецоперации успел поучаствовать и в городских боях, и в столкновениях в лесистой местности.

Мирон также рассказал, почему участвует в СВО.

«Мне медали абсолютно не нужны. Я сражаюсь здесь за то, чтобы прекратились обстрелы, чтобы люди спокойно могли жить», — подчеркнул военный медик.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля Минобороны России показало работу эвакуационного медицинского подразделения Воздушно-десантных войск в зоне специальной военной операции. Расчёт российских десантников использует для передвижения плавающий бронетранспортёр БТР-МДМ «Ракушка».