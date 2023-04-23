Усть-Илимск, Иркутская область, 23 апреля, 2023, 07:43 — ИА Регнум. Трое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в дачном доме в городе Усть-Илимске в Иркутской области. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Информация о возгорании в дачном доме, расположенном на улице Нагорной в Усть-Илимске, поступила в региональное ведомство в 03:00 по местному времени (23:00 мск 22 апреля). На момент прибытия пожарных подразделений на место происшествия был полностью охвачен пламенем двухэтажный дом, а также расположенные рядом хозпостройки — сарай и теплица.

Общая площадь горения составила 60 кв. метров. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили в доме тела четырёх погибших: троих взрослых и ребёнка. Борьба с огнём продолжалась до утра. Сейчас на месте трагедии работают дознаватели МЧС России.

Кроме того, в Усть-Илимск направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории, которые будут выяснять причину и обстоятельства произошедшего.

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