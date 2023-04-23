Из Судана по приказу Байдена эвакуировали американских госслужащих

Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Американских госслужащих эвакуировали Вооруженные силы США из Судана по приказу главы Белого дома Джозефа Байдена, работа посольства в стране временно остановлена. Об этом сказано в распространенном 22 апреля письменном заявлении американского лидера.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня по моему приказу американские военнослужащие провели операцию по эвакуации госслужащих США из Хартума»,— указал президент США. Он выразил благодарность Джибути, Эфиопии и Саудовской Аравии, сыгравшим ключевую роль в успехе операции по эвакуации.

Также Байден подтвердил, что регулярно получает отчёты о работе по оказанию «посильной помощи американцам в Судане». Президент США заявил о недопустимости насилия в Судане и призвал воюющие стороны немедленно и безоговорочно прекратить огонь.

«Мы приостанавливаем работу посольства США в Судане, но наша приверженность суданскому народу и будущему, которого он хочет для себя, неизменна», — добавил американский лидер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белый дом отказался централизованно эвакуировать рядовых американцев из Судана. Властями было принято решение эвакуировать только «правительственный персонал».