В Японии начали подготовку к переброске ЗРК Patriot для перехвата баллистической ракеты КНДР

Токио, , 07:07 — REGNUM Подготовку к переброске зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Окинаву для перехвата баллистической ракеты КНДР начали силы самообороны Японии. Об этом 23 апреля сообщает агентство Kyodo.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Обеспечение мер для перехвата баллистической ракеты КНДР началось в связи с заявлением Северной Кореи о подготовке к запуску разведывательного спутника. Приказ о начале работ отдал министр обороны Японии Ясукадзу Хамаду, который решил отложить поездку в Австралию из-за необходимости координации подготовки к запуску северокорейского военного спутника.

Уточняется, что группировка служащих сил самообороны, связанная с управлением комплексами PAC3, вышла на судне, зафрахтованном в частной компании, из порта Хаката префектуры Фукуока. На судно погрузили несколько «транспортных средств большого размера», иной информации не приводится.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о создании в стране военного разведывательного спутника, а также о подготовке к его запуску.