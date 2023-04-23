Житель Артёмовска Муляр: украинские военные имитировали бои возле домов для грабежа мирных жителей

Донецк, , 07:03 — REGNUM Украинские военнослужащие в районе Артёмовска (ДНР) притворялись, что ведут бои, чтобы выносить имущество из пустых домов, жители которых покидали постройки из-за страха погибнуть, сообщил журналистам представитель российских силовых структур.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Для морально-психологического воздействия у жилища потенциальной жертвы симулируется мини-сражение: стреляет танк, БМП, имитируется стрелковый бой. Как правило, после начала стрельбы жители убегают из своих домов, после чего их собственность растаскивается военнослужащими ВСУ», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Это заявление подтвердил эвакуированный из зоны боевых действий Александр Муляр, который работал на одном из предприятий под Артёмовском. Мужчина отметил, что украинские солдаты чаще всего выносили из домов изделия из драгоценных металлов, бытовую технику, а также другие ценные вещи.

При этом награбленное бойцы ВСУ вывозили с мест боев через местное почтовое отделение.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что на Украине наблюдается всплеск случаев грабежей и мародерства на фоне того, что киевские власти бесконтрольно раздали населению оружие. Кроме того, по его словам, ситуация усугубляется тем, что из мест заключения в стране стали досрочно выпускать уголовников.

Мизинцев подчеркнул, что этими действиями Киев спровоцировал на Украине чудовищный рост преступности.