23 Апреля
 
7:09

Бойцы ВСУ посмотрели в камеру дрона ВС России за мгновения до гибели

Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) посмотрели в камеру беспилотного летательного аппарата (БПЛА) за мгновения до уничтожения, следует из видео, опубликованного 22 апреля в Telegram-канале Минобороны России.

«В последний момент украинские военнослужащие заметили разведывательный беспилотник, но было слишком поздно. Координаты уже были переданы артиллеристам-десантникам», — говорится в сообщении.

7:07

В рядах ВСУ в Часове Яре и Константиновке начались бунты

В Донецкой Народной Республике в зоне проведения спецоперации среди военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) начались бунты. Об этом 22 апреля сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.

7:06

В Германии испугались слов Медведева о параде в Берлине

Слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который пригрозил министру обороны Германии Борису Писториусу провести парад Победы в Берлине, обеспокоили обозревателей немецкой газеты Bild.

7:05

Представитель Пентагона генерал Милли утверждает, что американский танк “Абрамс” – лучший в мире, но на самом деле это не так, говорит заместитель главы комитета Госдумы Журавлев. Даже устаревшие, кустарные орудия эффективны против американских танков.

“Милли – боевой генерал, он прошел Ирак и Афганистан, он наверняка видел, как горят “Абрамсы”. Поражение советских Т-72 и списанных гаубиц, обычных БМП-2 и пушек РПГ-7″, – уточнил депутат.

7:03

В Сети появилось видео снятое финским наёмником, воевавшим за Украину, вскоре после удара российских ВКС по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года, где дислоцировался "Иностранный легион" ВСУ.

На кадрах видны догорающие в ночи строения, а также слышны крики раненых боевиков. По словам наёмника, только среди его "побратимов" погибло более 60 человек, 50 умерли позже от ран.

7:02

Опубликованы кадры мощной контратаки бронетехники ВСУ у «дороги жизни» в Бахмуте (Артемовске). Сообщается, что бронегруппа попыталась оттеснить штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» в районе трассы О-0506 Часов Яр — Хромово, которую недавно перерезали российские бойцы.

Цитата t.me/RVvoenkor.

6:59

Варшава всерьез готовится к вооруженному противостоянию с Россией, на это указывают законодательные решения властей, сообщает Business Insider Polska.

Журналисты обратили внимание на документ, опубликованный пресс-службой министерства обороны. Исходя из пояснительной записки, в нем изложен план по управлению страной в случае начала вооруженного конфликта.

В частности, при таком сценарии будут значительно расширены обязанности премьер-министра. Также дополнительно будет создана руководящая должность государственной обороны.

6:57

Российские войска (ВС) захватили украинских военных из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Работа батальона [Луганской Народной Республики] ЛНР «Заря», теперь входящего во 2-й армейский корпус армии России», — уточнили военкоры. Отмечается, что в настоящее время украинские военнопленные рассказывают о себе на экспресс-допросе

6:56

Москву покинут более трети работающих в России немецких дипломатов

Более трети из работающих на сегодня в России сотрудников дипломатических ведомств Германии вышлют из страны. Об этом 22 апреля сообщил таблоид Bild.

6:55

Главное о специальной военной операции на Украине за 22 апреля 2023 года.

  • В районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ;

  • На донецком направлении штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены три квартала в западной части города Артемовск;

  • Средствами противовоздушной обороны перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

Минобороны РФ.