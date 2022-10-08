Наступил 424-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Участники батальона Луганской Народной Республики (ЛНР) «Заря», входящего во 2-й армейский корпус армии России, взяли в плен украинских военных из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает 23 апреля в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны», название «Эдельвейс» было присвоено украинским президентом Владимиром Зеленским по аналогии с гитлеровскими горными стрелками.

Экс-заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что войскам Украины нужно наступать там, где нет массового скопления российских войск, взяв за образец тактику нацистов в 1941 году.

Артёмовск по прежнему является одной из самых горячих точек на донецком направлении. Штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены три квартала в западной части города, сообщило 22 апреля Минобороны РФ. Украинские военнослужащие попытались было отбить позиции у «дороги жизни» на Артёмовск, контролируемой группами ЧВК «Вагнер», но мощная контратака завершилась полным провалом, сообщил портал «Русская весна».

По словам эвакуированного рабочего одного из предприятий под Артемовском Александра Муляра, имитируя мини-сражение и стрелковый бой, украинские военные вынуждают местных жителей покинуть жилища для того, чтобы облегчить себе грабежи. Цветные металлы и драгоценности, а также бытовую технику «специализированное подразделение Укропошты» централизованно вывозит по личным адресам военнослужащих ВСУ.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ бросают в Артёмовске оружие и боеприпасы — 423-й день спецоперации