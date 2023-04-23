Санкт-Петербург, 23 апреля, 2023, 06:51 — ИА Регнум. Информацию о гибели девушки во время концерта рэпера Scally Milano опровергла администрация концертного зала «Гигант Холл» в Санкт-Петербурге. Об этом 23 апреля сообщается в официальных аккаунтах концертной площадки в соцсетях.

Ru.wikipedia.org Площадь Калинина и «Гигант-холл»

«Распространившаяся в сети интернет информация о смерти девушки на концерте Scally Milano 22 апреля является ложной. На данный момент нет никаких подтверждений о данной ситуации», — уточняется в заявлении администрации «Гигант-Холла».

При этом администрация утверждает, что ей неизвестны причины неожиданной проверки площадки со стороны правоохранительных органов во время концерта рэпера.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники правоохранительных органов прервали концерт рэпера Scally Milano в Санкт-Петербурге. После первого музыкального номера на сцену вышли сотрудники правоохранительных органов, объявили об окончании мероприятия и попросили зрителей подготовить документы и организованно покинуть зал.