Луганск, 23 апреля, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Подразделение Вооружённых сил России захватило в плен военных из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс», сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что украинских военнослужащих разоружили бойцы батальона «Заря» Луганской Народной Республики.

«Работа батальона ЛНР «Заря», теперь входящего во 2-й армейский корпус армии России», — сказано в сообщении.

После взятия в плен украинских солдат отправили на экспресс-допрос. Авторы канала напомнили, что название «Эдельвейс» бригада получила по аналогии с подразделением горных стрелков, действовавшим в составе немецко-фашистских войск в период Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию указал на то, что неонацисты на Украине не пытаются скрыть, чьими наследниками они себя считают. Он напомнил, что гитлеровская дивизия «Эдельвейс», в честь которой ВСУ назвали свою 10-ю горно-штурмовую бригаду, занималась депортацией евреев, казнями военнопленных, а также карательными операциями против партизан в ряде стран Европы.