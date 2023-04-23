Лондон, 23 апреля, 2023, 06:10 — ИА Регнум. Попытки ВСУ пойти в контрнаступление могут обернуться окружением украинских войск. Об этом 22 апреля предупреждает британский журнал The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Указывается, что для того, чтобы контрнаступление удалось, Киеву потребуется, чтобы по численности ВСУ превосходили обороняющихся. Но проблема в том, что украинская армия может собрать нужное количество войск лишь на ограниченных территориях.

Отмечается, что даже в случае прорыва российской обороны ВСУ придётся действовать очень осторожно, иначе они могут попасть в окружение. Также издание поясняет, что хотя у Киева достаточное количество натовского вооружения, но остаются бреши в обороне, которые не отменяет поставляемая Западом военная помощь. В частности, у Украины крайне ограниченное количество ракет «земля — воздух», необходимых для атаки российских самолётов.

«Таким образом, Украине и ее западным покровителям нужно подготовиться к возможности того, что контрнаступление принесет лишь незначительный успех, если не хуже», — делает вывод автор публикации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как указал экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин, провал возможного контрнаступления украинских войск грозит свержением президенту Украины Владимиру Зеленскому.