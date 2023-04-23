Вашингтон, 23 апреля, 2023, 06:06 — ИА Регнум. Американский доллар лишится статуса мировой резервной валюты через пять лет, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Дерипаска

Так бизнесмен оценил слова экономиста Ларри Саммерса, заявившего, что «доминирование доллара будет вечным». Предприниматель отметил, что примерно пять-семь лет назад положение валюты США выглядело абсолютно надежным.

Он полагает, что удар по доллару нанесло решение США использовать это превосходство в качестве оружия возмездия «против всех несогласных». Дерипаска также выразил мнение, что спустя пять лет сбалансированность мира улучшится, а расчеты станут большее диверсифицированными.

Вместе с тем миллиардер предупредил, что на первой стадии этого процесса придется столкнуться с некоторыми проблемами, однако он всё же считает, что это «будет мир без гегемона».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта Олег Дерипаска допустил, что дефицит федерального бюджета США может удвоиться, если китайские банки перестанут покупать американский долг в тех объёмах, которые были раньше. 24 марта он написал, что действия Вашингтона привели к тому, что экономика Соединённых Штатов может не выдержать проблем, которые накапливались годами.