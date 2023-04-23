Баку, 23 апреля, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Жертвами взрыва в цехе по производству угля стали два человека в Азербайджане. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Free-Photos Шахта

Взрыв прогремел около 21:00 по местному времени в шахте на территории деревни Вургун Акстафинского района. В момент взрыва в шахте проводились работы по добыче угля.

На место происшествия прибыли сотрудники районного отдела полиции и прокуратуры. В ходе предварительного следствия установлено, что погибшими являются двое местных жителей 1973 и 1979 годов рождения.

Было возбуждено уголовное дело по статье о гибели по неосторожности двух и более человек. Расследование в связи с фактом гибели двоих человек продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 350 горняков эвакуировали после возгорания на руднике «Узельгинский» под Челябинском.