Красногорск, 23 апреля, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Штрафы в размере от 5 до 15 тысяч рублей грозят гражданам за разведение открытого огня и приготовление шашлыков за пределами специально оборудованных мест, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС по Московской области

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«Приготовление шашлыков разрешено только в специально оборудованных местах», — напомнил представитель ведомства в разговоре с РИА Новосии.

Кроме того, он отметил, что должностные лица за подобные нарушения могут столкнуться со штрафами в размере от 20 до 30 тысяч рублей, а юридические лица должны будут выплатить от 300 до 400 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в России вступили в силу поправки к Правилам противопожарного режима, разрешающие жарить шашлыки в пяти метрах от дома на дачном участке. Ранее для розжига мангала требовалось расстояние в 20 метров от построек, а для костра — 50 метров.