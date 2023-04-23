Боец ММА из США Нейт Диас ввязался в уличную драку и придушил соперника приёмом «гильотина»

Новый Орлеан, США, , 05:21 — REGNUM Драку на улице устроил американский боец смешанных единоборств и экс-претендент на титул чемпиона UFC в легком весе Нейт Диас в Новом Орлеане. Видеозапись инцидента с участием Диаса 22 апреля опубликовал боксер Пол Бамба в своём Twitter.

Нейт Диас

Уличная драка произошла после турнира по боксу Misfits Boxing, участником которого стал партнер по команде Диаса Крис Авила. Сам Диас прибыл на турнир в качестве зрителя или болельщика.

На видеозаписи видно, как Диас проводит своему сопернику удушающий приём, известный в ММА как «гильотина», после чего наносит ему несколько ударов коленом по голове и животу.

В результате соперник Диаса упал и остался лежать на дороге. Диас же ушёл с места драки. Что произошло дальше с потерявшим сознание мужчиной, неизвестно.

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