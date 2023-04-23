Американский боец ММА Нейт Диас затеял уличную драку и придушил человека
Новый Орлеан, США, 23 апреля 2023, 05:21 — REGNUM Драку на улице устроил американский боец смешанных единоборств и экс-претендент на титул чемпиона UFC в легком весе Нейт Диас в Новом Орлеане. Видеозапись инцидента с участием Диаса 22 апреля опубликовал боксер Пол Бамба в своём Twitter.
Уличная драка произошла после турнира по боксу Misfits Boxing, участником которого стал партнер по команде Диаса Крис Авила. Сам Диас прибыл на турнир в качестве зрителя или болельщика.
На видеозаписи видно, как Диас проводит своему сопернику удушающий приём, известный в ММА как «гильотина», после чего наносит ему несколько ударов коленом по голове и животу.
В результате соперник Диаса упал и остался лежать на дороге. Диас же ушёл с места драки. Что произошло дальше с потерявшим сознание мужчиной, неизвестно.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Красноярске конфликт между двумя отцами учеников и тренером по хоккею с мячом закончился дракой.