В США два жилых дома, ценой около $900 тысяч каждый, одновременно рухнули со скалы в каньон

Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Два жилых дома одновременно упали со скалы в каньон в районе Дрейпера в США. Об этом 22 апреля сообщило издание Fox13.

Обрушение (сс) Angelo Giordano

Жильцы обоих домов чудом успели покинуть их до того, как дома рухнули в каньон. Один из домов сполз по каньону к тропе Энн, которую из-за инцидента закрыли для посещений.

Уточняется, что стоимость каждого рухнувшего дома составляет около $900 тысяч. При этом за несколько дней до падения домов они были признаны аварийными. При обследовании зданий строители заметили, что фундаменты зданий повело.

Строительная фирма обещала оставшимся без жилья семьям справедливую компенсацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несколько человек пострадало, один погиб в результате обрушения здания крытой многоуровневой парковки в американском городе Нью-Йорке, в районе Манхэттен.