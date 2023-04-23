Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Индонезии

Джакарта, , 04:32 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи у побережья Индонезии. Об этом 22 апреля сообщила Геологическая служба США.

Землетрясение Yaelo

Подземные толчки были зарегистрированы в 21:17 по всемирному координированному времени (00:17 мск 23 апреля). Эпицентр находился в 218 км к западу от города Паданг (проживает около 909 тыс. человек) в провинции Западная Суматра.

Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх землетрясениях, зафиксированных у берегов Камчатки