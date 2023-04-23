Профсоюз во Франции пообещал оставить без электричества Каннский фестиваль и Гран-при Монако

Париж, , 04:18 — REGNUM Обещание оставить без электричества Каннский фестиваль, Гран-при «Формулы-1» в Монако, а также теннисный турнир Roland Garros и театральный фестиваль в Авиньоне дало объединение работников энергетической отрасли Франции при профсоюзе «Всеобщая конфедерация труда». Об этом 22 апреля сообщает BFMTV.

Франция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Заявление объединения связано с пенсионной реформой, вызвавшей недовольство во Франции.

«Макрон обещал 100 дней на умиротворение, мы обещаем ему 100 дней действий и гнева! Мы не смирились! В мае делайте что хотите! Каннский фестиваль, Гран-при Монако, Roland Garros, Авиньонский фестиваль могут пройти в темноте», — сказано в заявлении профсоюза.

Как сообщила телеканалу эксперт в вопросах энергетики Анна Крети, у объединения действительно есть «технические средства» для осуществления продекларированных целей.

Международный кинофестиваль в Каннах пройдёт в этом году с 16 по 27 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл три основных вектора действий правительства, направленных «на благо французского народа» в ближайшие сто дней на фоне принятия закона о пенсионной реформе. В законе сказано о постепенном повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году.