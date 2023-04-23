Гавана, 23 апреля, 2023, 04:07 — ИА Регнум. Кубинские власти рассчитывает на то, что туристы смогут пользоваться картами платежной системы «Мир» на Кубе уже в 2023 году, заявил посол этой латиноамериканской страны в России Хулио Гармендия Пенья.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

«Мы уже, наверное, где-то год или чуть больше работаем над внедрением системы карт «Мир» в наших взаимных расчетах. Мы понимаем, что это очень удобно для туристов из России, которые приезжают на Кубу… Немножко затянулся процесс в связи с техническими моментами. Мы надеемся, что в этом году точно мы это внедрим», — сказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что карты указанной платежной системы уже можно использовать на Кубе для снятия наличных с банкоматов.

Система «Мир» начала работать на кубинской территории 14 марта. Карты «Мир» принимаются банками-партнерами в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. К подключению к системе проявляют интерес еще около десятка стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта посол России в Гаване Андрей Гуськов заявил, что платежная система «Мир» начнёт действовать на Кубе в скором времени.