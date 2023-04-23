Москва, 23 апреля, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Призыв замглавы МИД Украины Андрея Мельника к союзникам пересечь красные линии высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова 22 апреля в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Российский дипломат процитировала заявление Мельника, в котором он указал на необходимость увеличить военную помощь Киеву в десять раз и призвал союзников пересечь «все красные линии».

»… и снять исподнее», — дополнила слова Мельника Захарова, снабдив сообщение картинкой-эмодзи с жёлтыми шортами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил замглавы МИД Украины Андрей Мельник, помощи со стороны союзников Киеву не хватает, ведь, по его словам, «чтобы покончить с российской агрессией», необходимо в десять раз больше. Мельник предложил западным союзникам «пересечь все красные линии» и выделить 1% ВВП на военные поставки Украине.