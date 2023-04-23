Посол России Феоктистов: санкции не оттолкнули аргентинский бизнес от сотрудничества с Россией

Буэнос-Айрес, , 03:08 — REGNUM Аргентинские компании продолжают интересоваться совместными с Россией проектами вопреки антироссийским санкциям Запада, сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

Аргентина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Российские и аргентинские компании все равно сохраняют интерес к продолжению взаимодействия, тем более основы для этого были заложены солидные», — сказал он.

Вместе с тем дипломат признал, что в настоящее время представители бизнеса этой латиноамериканской республики пребывают «в подвешенном состоянии». По словам Феоктистова, они попытаются найти новые способы взаимодействия из-за проблем в сфере логистики и трансграничных банковских переводов.

При этом, как отметил посол, всё же удалось воссоздать совет предпринимателей России и Аргентины.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Дмитрий Феоктистов заявил, что Буэнос-Айрес попал под колоссальное давление со стороны Запада, пытающегося разорвать российско-аргентинское партнерство. 30 марта заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин сообщил, что граждане РФ всё чаще сталкиваются с отказом в оформлении им видов на жительство в этой латиноамериканской стране. Кроме того, в ряде случаев речь идет об отмене уже выданного разрешения.