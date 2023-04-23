На юго-востоке Москвы возле рынка «Садовод» загорелись бытовки с газовыми баллонами внутри

Москва, , 02:40 — REGNUM Около 20 бытовок загорелись возле рынка «Садовод» на юго-востоке Москвы. Об этом 22 апреля сообщили журналистам в экстренных службах.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Возгорание бытовок произошло на пересечении МКАД и улицы Верхние поля около 00:38 мск. Уточняется, что загорелись как минимум 18 бытовок, людей в них на момент начала пожара не было.

Прибывшим на место происшествия пожарным охрана сообщила, что в бытовках могут находиться газовые баллоны. Общая площадь горения составила около 90 кв. метров. Пожар был локализован в 01:17 мск. Информация о пострадавших не поступала.

На настоящий момент ликвидировано открытое горение, проводится проливка и разбор конструкций. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официант и посетитель погибли, десять человек пострадали в результате пожара в ресторане в Мадриде.