Санкт-Петербург, 23 апреля, 2023, 02:15 — ИА Регнум. Концерт рэпера Scally Milano был прерван сотрудниками полиции в зале «Гигант-холл» в Санкт-Петербурге. Об этом 22 апреля сообщает Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Уточняется, что после первого музыкального номера на сцену вышли сотрудники правоохранительных органов, объявили об окончании мероприятия и попросили зрителей подготовить документы и организованно покинуть зал.

Отмечается, что рэпера не задерживали, он собрался и уехал. С чем связана отмена концерта, сотрудники полиции присутствовавшим не объяснили. Официальных комментариев от ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не поступало.

Предполагается, что концерт был прерван сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что рэп-исполнитель Бахтияр Мамедов, более известный как Jah Khalib, попытался оправдаться за поддержку Украины после отмены концертов в Москве и Санкт-Петербурге.