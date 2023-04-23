Посол Армении Марукян опроверг обвинение со стороны Азербайджана в подрыве военного грузовика

Ереван, , 02:07 — REGNUM Армения не имеет отношения к инциденту с подрывом военного грузовика, принадлежащего азербайджанской армии, написал в своем микроблоге армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян.

Армения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он отметил, что подобные обвинения со стороны Баку являются беспочвенными и служат поводом для «новой агрессии или провокации» в отношении Еревана.

Ранее министерство обороны Азербайджана заявило, что 22 апреля на мине подорвался грузовик азербайджанских войск. По утверждениям Баку, за происшествием стоит армянская сторона, которая якобы установила взрывное устройство на проезжей части дороги намерено.

Из-за взрыва пострадали два человека. Кроме того, ранения получил еще один военнослужащий, который подорвался на противопехотной мине, идя оказывать помощь экипажу грузовика.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в гибели троих азербайджанских военных в результате перестрелки, которая произошла на лачинском направлении у границы с Арменией.

21 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что всё ещё готов подписать документ по мирному договору с Азербайджаном, ранее переданный Баку Ереваном. При этом он отметил, что азербайджанская сторона сама не хочет принимать этот документ.