При обстреле Новой Каховки украинскими войсками пострадала пожилая женщина

Новая Каховка, Херсонская область, , 01:53 — REGNUM Женщина 1943 года рождения пострадала при обстреле украинской армией города Новая Каховка в Херсонской области. Об этом 22 апреля сообщает Следственный комитет России в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что по данным органов исполнительной власти региона, украинские войска открыли огонь из артиллерии по Новой Каховке. В результате обстрела снаряд попал в жилой дом и повредил газопровод. Кроме того, ранения получила местная жительница, пожилая женщина 1943 года рождения.

Пострадавшая была госпитализирована с множественными осколочными ранениями ноги. Также отмечается, что украинские военнослужащие подорвали локомотивное депо в городе Мелитополе в Запорожской области. Следователи СК РФ расследуют факты военных преступлений ВСУ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в организации подрыва локомотивного депо в Мелитополе врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий обвинил украинских диверсантов.