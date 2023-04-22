Киев, 23 апреля, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Провал возможного контрнаступления украинских войск угрожает свержением президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил 22 апреля экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам эксперта, в стране сложилась крайне тяжелая ситуация в политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной сферах. Соскин утверждает, что «надежда на наступление» остается последним барьером, сдерживающим украинское население от бунта.

При этом экс-советник считает, что киевская армия вряд ли сможет начать наступательную операцию, поскольку испытывает сильный дефицит техники и боеприпасов. Соскин пояснил, что на положение ВСУ повлияло недостаточное снабжение со стороны Запада.

Он выразил мнение, что у Украины «нет шансов прорвать оборону».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля бывший командующий американскими силами в Европе генерал армии США Бен Ходжес заявил, что контрнаступление ВСУ начнётся на южной части линии соприкосновения через несколько недель.