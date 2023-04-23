Президент Греции Сакелларопулу распустила парламент и назначила дату парламентских выборов

Афины , , 00:58 — REGNUM Президент Греции Катерина Сакелларопулу подписала указ о роспуске греческого парламента и проведении парламентских выборов 21 мая 2023 года, говорится в тексте этого документа, опубликованного 22 апреля в «Правительственной газете» республики.

Греция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Первое заседание нового состава законодательного органа должно пройти 1 июня 2023 года, в ходе которого избранных депутатов приведут к присяге. На следующий день в парламенте состоятся выборы председателя этого органа.

Организацией парламентских выборов будет заниматься временно исполняющая обязанности министра внутренних дел Греции Каллиопи Спану.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис объявил, что собирается участвовать в парламентских выборах. Глава правительства также рассказал, что их планируют провести весной 2023 года.

Позже он сообщил, что хочет не допустить к выборам ультраправую партию «Эллинес», добавив, что следует исключить представленность в парламенте преступных организаций.