Стокгольм, 23 апреля, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Киеву нужно готовиться к долгому конфликту на истощение. Такое заявление сделал 22 апреля министр обороны Швеции Пол Йонсон в комментарии агентству «РБК-Украина», во время беседы в кулуарах совещания контактной группы на немецкой авиабазе Рамштайн.

Frankie Fouganthin Пол Йонсон, министр обороны Швеции

Йонсон пояснил, что Киеву придётся готовиться к длительному конфликту. В создавшейся ситуации, по мнению Йонсона, Украине и её союзникам нужно убедиться в том, что они смогут обеспечить устойчивую логистику, боеприпасы и запчасти, так как вопрос безопасности снабжения является ключевым.

Кроме того, глава минобороны Швеции прокомментировал возможность поставок боевых самолётов Киеву. По словам Йонсона, имеющиеся у Швеции самолёты ей необходимы для обеспечения обороноспособности. Йонсон указал, что для Киева, вероятнее всего, ключевое значение приобретут системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил глава министерства обороны Италии Гуидо Крозетто, урегулировать украинский кризис возможно только путём мирных переговоров стран — участниц конфликта.