В Южной Осетии назвали сумму долга перед Россией за газ и электроэнергию

Цхинвал, , 23:49 — REGNUM Долг Южной Осетии перед Россией за поставку электроэнергии и газа превысил один миллиард рублей. Об этом 22 апреля сообщил директор госпредприятия «Энергоресурс — Южная Осетия» Ацамаз Кабисов.

Газ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как уточнил Кабисов, задолженность Республики перед Россией по газу составляет более 445 миллионов рублей, по электроэнергии долг составляет 607 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма долга превышает один миллиард и 52 миллиона рублей.

Кабисов пояснил, что власти Южной Осетии планируют провести переговоры с Россией по вопросу погашения задолженности. Также Кабисов указал, что неплательщиков в будущем ждёт отключение от сети, компания сможет отключить абонента после двух платёжных периодов. Каждый задолжник будет отключён после соответствующего предупреждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Северной Осетии долг за электроэнергию, накопленный управляющими компаниями и товариществами собственников жилья, превысил 571 млн рублей.