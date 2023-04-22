В Тель-Авиве противники судебной реформы начали новую масштабную акцию протеста

Тель-Авив, Израиль, , 23:57 — REGNUM Более 110 тысяч человек вышли на улицы Тель-Авива в рамках участия в новой масштабной акции протеста против судебной реформы в Израиле, передает телеканал Channel 12.

Израиль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В городе перекрыли центральные улицы. За действиями демонстрантов следят полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты против судебной реформы проходят в Израиле уже больше трёх месяцев. Речь идет о законе, предложенном правительством действующего израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Инициатива ограничивает полномочия Верховного суда Израиля и позволяет правительственным структурам контролировать назначение членов этого судебного органа. В конце марта израильские власти объявили о приостановке законодательного процесса по судебной реформе для диалога с противниками нововведений.