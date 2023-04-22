Вашингтон, 22 апреля, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что через несколько дней в свет выйдет его новая книга. Об этом политик написал 22 апреля на своей странице в социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам экс-президента, книга включит в себя письма, фотографии и комментарии.

Политик является автором более десятка книг, часть из которых стала бестселлерами. Наибольшую известность получил труд «Искусство заключать сделки», который издали в 1987 году. Трамп написал эту книгу в соавторстве с журналистом Тони Шварцем. Издательству удалось продать около 1 млн экземпляров книги.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года Дональд Трамп заявил, что начал работать над написанием мемуаров о своём президентстве. Подобные планы также вынашивала и супруга бывшего главы Белого дома Меланья Трамп.