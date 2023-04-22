В Харькове и области объявлена воздушная тревога, в городе прогремели взрывы

Харьков, Украина, , 23:24 — REGNUM Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области на Украине, в Харькове прогремело несколько взрывов. Об этом 22 апреля свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, о взрывах сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов в своём телеграм-канале.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего, по данным губернатора, прогремело пять взрывов. В Харькове при обстреле был повреждён объект гражданской инфраструктуры, на месте попадания возник сильный пожар.

Взрывы прогремели в Новобаварском, Слободском и Основянском районах Харькова. Кроме того, зафиксированы взрывы в Купянске Харьковской области. Информация о повреждениях инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога объявлялась дважды за ночь в девяти регионах на западе и севере Украины. Практически во всех регионах с действующим режимом воздушной тревоги были слышны взрывы и зафиксированы полёты БПЛА.