Оттава, 22 апреля, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Гражданам России рекомендовало воздержаться от поездок в Канаду посольство РФ в Оттаве в связи с участившимися случаями дискриминации российских граждан. Об этом 22 апреля говорится в официальном заявлении российского диппредставительства.

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В документе указано, что в Канаде отмечается учащение случаев проявления нетерпимости к русской культуре и дискриминации граждан России по этнической принадлежности.

«В связи с многочисленными случаями дискриминации в отношении граждан России по этнической принадлежности и признаку гражданства в Канаде, включая физическое насилие, рекомендуем воздерживаться от поездок в данную страну в целях туризма, получения образования, а также в контексте деловых связей», — поясняется в документе.

Российским гражданам, которые уже находятся на территории Канады, рекомендуется быть осторожнее, особенно рядом с точками общепита и магазинами, продающими товар, имеющий отношение к странам Восточной Европы.

Также в связи с высоким риском ареста любых финансовых операций с участием российских банков в канадской юрисдикции в посольстве России рекомендовали юридическим и физическим лицам из России отказаться от проведения любых операций. Как пояснили российские дипломаты, активы, попавшие под ограничения в Канаде, не могут быть вызволены, так как отсутствуют внесудебные и судебные механизмы для таких случаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что неизвестный злоумышленник в Оттаве облил красной краской ограждение посольства России.