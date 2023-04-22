Киев, 22 апреля, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Специальные комиссии займутся проверкой того, как используются объекты в Почаевской лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области, сообщил украинский министр культуры Александр Ткаченко.

Mkip.gov.ua Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко

Он отметил, такие же меры планируется предпринять в отношении объектов на территории Черниговского заповедника. Ткаченко также напомнил, что в последнем случае власти уже приостановили соглашения об использовании некоторых объектов на территории этого комплекса.

При этом, по словам министра, работа в отношении Почаевской лавры только начинается. Глава ведомства уточнил, что в суд направили дело, касающееся попыток не допустить комиссию на территорию одного из храмов Кременецкого заповедника, где находится Почаевская лавра.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Верховной раде зарегистрировали законопроект о расторжении договора с канонической УПЦ об аренде Почаевской лавры. Позднее юрист, который защищает интересы обители, выявил нарушения в этом законопроекте и направил соответствующий запрос на имя спикера украинского парламента Руслана Стефанчука.

Речь идет о том, что комитет Рады по гуманитарной и информационной политике проводил предварительное рассмотрение проекта закона всего два рабочих дня, а выводы других ответственных комитетов не учитывались. Кроме того, в Раде не провели проверку соответствия законопроекта положениям законодательства ЕС о международно-правовых обязательствах Украины.