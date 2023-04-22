Генерал ВСУ Кривонос посоветовал ВСУ наступать, «как нацисты в 1941 году»

Киев, , 22:30 — REGNUM Войскам Украины нужно наступать там, где нет массового скопления российских войск, взяв за образец тактику нацистов в 1941 году. Такое заявление сделал экс-заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос в эфире украинского «5 канала».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как указал Кривонос, даже если будет вырыта тысяча окопов, если в них не будет людей — такая защита не сработает. Поэтому украинским войскам нужно осуществлять наступательные операции там, где не будет массового скопления российских войск, как это делали нацисты в 1941 году.

«Напомним пример «Линии Сталина», которая в 1941 году не смогла удержать границу, и немцы за два-три дня перешли её и продолжили наступление. Для нас главное — наступать там, где не будет российских войск в этих окопах» — сказал генерал-майор.

Также Кривонос отметил, что российская армия значительно превосходит ВСУ по способности возводить укрепления на местности. Как пояснил генерал, Москва всегда уделяла особое внимание оборонительным сооружениям, тогда как Киев игнорировал этот вопрос.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил командир 92-й механизированной бригады Украины Юрий Федоренко, после поражения в Артёмовске (Бахмуте) ВСУ отступят к Марьинке и Лиману.