Раменское, Московская область, , 21:28 — REGNUM В Московской области на помойке нашли гранатомёт американского производства. Об этом 22 апреля сообщил Telegram-канал «112».

Солдаты армии США ведут огонь из гранатомета SMAW © U. S. Department of Defense/Digital/Global Look Press

Необычную находку обнаружил житель Раменского. Он, как обычно, собирал на мусорке картон и жестяные банки. Прямо за супермаркетом, в мусорном контейнере он заметил странный тубус. Это оказался натовский гранатомëт SMAW.

Пенсионер вызвал сотрудников правоохранительных органов, они забрали оружие. Выяснилось, что гранатомёт стреляный. Теперь силовики устанавливают владельца гранатомёта. Также им предстоит выяснить, где отстреляли оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Москве в мусорном баке нашли несколько десятков взрывоопасных предметов. Коробку с гранатами Ф-1 обнаружили в контейнере у торгового центра в столичном Отрадном.

Всего в коробке было 20 боеприпасов. Там же оказались и гильзы от патронов калибра 5,45 мм.

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