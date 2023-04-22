Мелитополь, 22 апреля, 2023, 21:06 — ИА Регнум. В Запорожской области всё чаще фиксируются случаи перехода украинских военнослужащих на сторону России. Об этом 22 апреля заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он привел в пример последние случаи, произошедшие на днях, когда сложили оружие и сдались российским военным восемь выходцев из Запорожья, которые входили в 110-ю бригаду теробороны ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украинские военные на запорожском участке фронта массово переходят на сторону России», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Рогова, те, кто принимает такое решение, делают это из-за того, что больше не хотят воевать за режим Владимира Зеленского.

О том, что с середины декабря 2022 года «резко увеличилось число переходов» украинских военных на сторону России, Владимир Рогов сообщал еще в начале января 2023 года. По его словам, на тот момент времени было известно минимум о нескольких десятках переходов людей на сторону России в Запорожской области.

В феврале 2023 года сообщил о регулярных случаях перехода военных ВСУ на сторону России на херсонском участке линии фронта врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.