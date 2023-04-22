Берлин, 22 апреля, 2023, 20:38 — ИА Регнум. Более трети из работающих на сегодня в России сотрудников дипломатических ведомств Германии вышлют из страны. Об этом 22 апреля сообщил таблоид Bild.

Алексей Майшев/РИА Новости Посольство Германии в Москве

«34 из примерно 90 немецких дипломатов, которые в настоящее время находятся в Москве, должны покинуть страну», ― говорится в сообщении издания.

Как сообщало ИА REGNUM, источники заявили, что власти Германии решили выслать из страны более 20 российских дипломатов. 22 апреля Министерство иностранных дел России пообещало зеркально ответить на решение Берлина и ограничит максимальное количество сотрудников немецких диппредставительств в России.

В МИД подчернили, что Москва решительно осуждает эти действия Берлина и обвинили немецкую сторону в разрушении двусторонних отношений.

В свою очередь в пресс-службе германского внешнеполитического ведомства заявили, что в германском руководстве приняли к сведению заявление МИД России о зеркальном ответе на действия ФРГ.