Замглавы МИД Мельник заявил, что Украине нужно в 10 раз больше помощи от союзников

Киев, , 20:25 — REGNUM Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что помощи со стороны союзников Киеву не хватает, необходимо в 10 раз больше. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Украине нужно в 10 раз больше, чтобы покончить с российской агрессией в этом году», — заявил замглавы МИД.

Украинский дипломат выразил благодарность союзникам за помощь, но призвал их «пересечь все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на военные поставки Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля Пентагон заявил, что сумма военной помощи США Украине с начала российской специальной военной операции составила 35,4 млрд долларов. А за весь период президентства Джо Байдена объём помощи достиг 36,1 млрд долларов.

В марте 2023 года немецкие СМИ сообщили, что власти Германии в ближайшие годы намерены существенно увеличить объём военной помощи Украине. В 2023 году предполагается дополнительно выделить на эти цели 3,2 миллиарда евро, а в ближайшие годы — ещё 8,8 миллиарда евро. Деньги требуются не только на новую технику, но также на обслуживание и снаряды для уже поставленной.