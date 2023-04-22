Вашингтон, 22 апреля, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) планирует ввести запрет на транзит части товаров через территорию России. Новые ограничения могу стать частью нового 11-го пакета антироссийских санкций, который готовится принять Европейская комиссия. Об этом 22 апреля со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Планируется, что ограничительные меры будут распространяться прежде всего на широкий список высокотехнологичных товаров и некоторые виды транспортных средств, которые Россия якобы могла бы использовать в конфликте с Украиной.

По данным агентства, набор мер будет включать около 30 новых позиций, а также дополнительные ограничения для нескольких фирм и организаций. При этом, скорее всего, госкорпорацию «Росатом» в этот список не включат.

Как сообщало ИА REGNUM, страны «Большой семёрки» рассматривают возможность запрета почти всего экспорта в Россию в рамках продления санкций. По информации японского информационного агентства Kyodo, этот вопрос планируют обсудить на саммите «Большой семёрки» в Хиросиме в мае этого года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия тщательным образом отслеживает намерения и помыслы США и Евросоюза о введении новых дополнительных санкций. По его словам, они грозят мировым экономическим кризисом.

Ранее страны G7 уже прекратили экспорт в Россию широкого спектра товаров, в том числе и технологий, которые могут быть использованы в военных целях, — различной электроники и запчастей для автомобилей и самолётов.