Москва, 22 апреля, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) накапливают значительное количество военной техники на металлургических заводах и зернохранилищах в Ореховском и Пологовском районах Запорожской области, рассказал корреспонденту РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВСУ позабирали практически все крупные гражданские объекты для скопления своей военной техники… Ближе к городу Запорожье используются заводы», — сказал Рогов.

Более того, украинские военные также спрятали большое количество оборудования на заводе «Запорожсталь». Цеха завода скрыты от посторонних глаз, что позволяет ВСУ скрывать свои действия.

Как сообщало 22 апреля ИА REGNUM, военнослужащие Вооруженных сил Украины сняли на видео передвижение танков Leopard 2A4 и американских бронетранспортеров M113. Кадры демонстрируют, как танки ВСУ едут по затопленной дороге. В комментарии отмечается, что украинские военные продолжают осваивать боевую технику, полученную от НАТО.