Белгородский губернатор Гладков опубликовал видео уничтожения упавшей на город авиабомбы

Белгород, , 20:00 — REGNUM В Сети появились кадры момента уничтожения найденной рядом с жилыми домами в Белгороде авиабомбы ФАБ-500 весом полтонны. Видео в своём Telegram-канале 22 апреля обнародовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Уничтожение найденной рядом с жилыми домами в Белгороде авиабомбы ФАБ-500 Кадр из видео

«Уничтожение взрывоопасного предмета произведено», ― написал глава региона.

На снятых кадрах видно, что боеприпас вывезли в поле на безопасное расстояние. При подрыве в воздух поднимается большой столб земли и дыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля авиационный боеприпас ФАБ-500 нашли на улице Шаландина, 15 в Белгороде на глубине семи метров. Жителей 17 многоэтажных домов в радиусе 200 метров от места обнаружения боеприпаса эвакуировали. По предварительным данным, в них проживает порядка трёх тысяч человек.

Чтобы достать снаряд из-под земли, в городе пришлось отключить водоснабжение и перекрыть движение автотранспорта. На месте происшествия работали все экстренные службы. По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям в Белгородской области ввели режим ЧС.

Как заявил начальник регионального МЧС Сергей Потапов, по экспертным оценкам взрывотехников, обнаруженный снаряд не взрывоопасен. Взрывотехники Минобороны приняли решение обезвредить боеприпас на специальном полигоне в Яковлевском городском округе.