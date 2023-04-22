Вашингтон, 22 апреля, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Снятый в 2022 году американский фильм «Как взорвать трубопровод» может представлять угрозу безопасности страны. Такие опасения высказало Федеральное бюро расследований. Об этом 22 апреля сообщило издание Rolling Stone.

Кадр из к/ф «Как взорвать трубопровод». Реж. Дэниел Голдхабер. 2022. США У трубопровода

В ФБР предположили, что картина «может вдохновить злоумышленников на использование взрывчатых веществ или других разрушительных устройств» против объектов нефтегазовой инфраструктуры.

В этой связи ведомство разослало соответствующие предупреждения в правительство, полицию и ряд других госструктур США. В них работников нефтегазовой отрасли призвали внимательнее следить за «подозрительной активностью». В качестве таковой ФБР рассматривает попытки получить доступ к инфраструктуре, скрытую фотосъёмку, создание зарисовок и заметок о деятельности объектов.

Всего подобные официальные предупреждения о фильме разослали 23 федеральные и государственные структуры.

Триллер, о котором идёт речь, сняли по мотивам книги шведского писателя Андреаса Мальма. Действие происходит в одном из самых загрязнённых в США городе Лонг-Бич, где находятся несколько нефтеперерабатывающих заводов. После того как мать одной из героинь умирает во время аномальной жары, предположительно связанной с изменениями климата, её дочь начинает кампанию по борьбе с организациями ― участниками добычи ископаемого топлива, которая могла способствовать этим изменениям. Она считает, что именно они стали причиной климатических изменений. В частности, придумывает план подрыва нефтепровода в Техасе.